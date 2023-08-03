مصاريف كلية الصيدلة جامعة المنصورة لعام 2023.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

يتطلع طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم إلى معرفة تنسيق كلية الصيدلة بجامعة المنصورة لعام 2023، خاصة بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة وتحديد الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات المصرية لشعبة علمي علوم 88.2%.

مصاريف كلية الصيدلة جامعة المنصورة لعام 2023

وتتراوح مصاريف كلية الصيدلة جامعة المنصورة هذا العام بين 800 إلى 1500 جنيه، لجميع الأقسام ماعدا قسم صيدلة الإكلينيكية.

أوراق التقديم لكلية الصيدلة جامعة المنصورة

وحددت جامعة المنصورة عدة أوراق للتقديم لكلية صيدلة جامعة المنصورة بعد الثانوية العامة لشعبة علمي علوم:

- أصل شهادة الثانوية العامة 2023

- أصل بطاقة الترشيح للكلية

- 6 صور شخصية

- أصل شهادة ميلاد للطالب

- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالطالب

- صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بولي الأمر

أقسام كلية الصيدلة جامعة المنصورة

وأوضحت جامعة المنصورة أنه يوجد العديد من الأقسام داخل كلية الصيدلة بعد نتيجة الثانوية العامة وهي:

- قسم الكيمياء التحليلية

- قسم الأدوية والسموم

- قسم الكيمياء العضوية

- قسم الميكروبيولوجيا والمناعة

- قسم الكيمياء الحيوية

- قسم الكيمياء الدوائية

- قسم الصيدلانيات

- قسم الصيدلة الإكلينيكية

- قسم العقاقير

شروط التقديم إلى كلية صيدلة جامعة المنصورة

ويجري التقديم إلى كلية الصيدلة بجامعة المنصورة وفقا لشروط معينة، وهي قبول الطالب في تنسيق الجامعات المصرية الخاصة بكلية الصيدلة جامعة المنصورة.