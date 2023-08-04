برامج الدراسة بجامعة أكتوبر التكنولوجية.. للحاصلين على الثانوية العامة والدبلومات الفنية

أعلنت جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية عن شروط الالتحاق بكلياتها لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وتفاصيل برامج الدراسة التي تؤهل الخريجين لاكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل، وأوضحت على موقعها الرسمي المبالغ المحددة للمصروفات الجامعية للعام الدراسي المقبل.

كليات جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية

تستعرض «الوطن» عددا من المعلومات بشأن الكليات وأهم التخصصات في جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، وفقا للموقع الرسمي للجامعة التي يقع مقرها في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وتضم الجامعة كليتين كل منهما تختص ببرامج وتدريبات عملية للطلاب في إطار توفير خدمات تعليمة متكاملة، لتأهيل كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل، وهما:

1- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتتضمن برامج:

- برنامج تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج.

- برنامج تكنولوجيا المعلومات.

- برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي.

- برنامج تكنولوجيا السكك الحديد.

2- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، وتضم برامج:

- برنامج تكنولوجيا الصناعات الدوائية.

- برنامج تكنولوجيا تركيبات الأسنان.

مصاريف جامعة أكتوبر التكنولوجية

تبلغ مصاريف جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية حسب الموقع الرسمي للجامعة 15 ألف جنيه، وتعد الجامعة مؤسسة تعليمية هدفها الأساسي تطوير واستحداث نهج جديد للتعليم، وتعتمد على عقد الاتفاقيات المحلية والدولية مع المصانع والكيانات لتخريج تكنولوجيين على مستوى متميز.

مركز الدعم الطلابي في جامعة أكتوبر التكنولوجية

أعلنت جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية عن بدء العمل في مركز الدعم الطلابي من خلال غرفة رعاية الشباب في الفترة الصباحية طوال العام الدراسي، ويهدف إلى دعم الطلاب من النواحي الأتية:

1- دعم الطلاب المتعثرين دراسيا.

2- دعم الطلاب اجتماعيا.

3- دعم الطلاب المغتربين.