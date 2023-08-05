عاجل.. أول تحرك من خالد بيبو مدير الكرة الجديد بالأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن أول تحرك من جانب خالد بيبو مدير الكرة الجديد بالنادي، بعد توليه المنصب، خلفا لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق، الذي تم توجيه الشكر له خلال الساعات القليلة الماضية بشكل رسمي.

اجتماع عاجل في الأهلي اليوم.. أول طلب من خالد بيبو

وأكد مصدر مسئول داخل النادي في تصريحات لـ الوطن سبورت، أن خالد بيبو مدير الكرة الجديد بالنادي الأهلي، طلب من كافة الإداريين بالنادي التواجد اليوم السبت، من أجل عقد اجتماع حاسم للكشف عن كافة الملفات الخاصة بالفريق في الوقت الحالي، والحديث عن المرحلة القادمة، والتحديات التي تواجه الفريق عقب العودة من الراحة التي منحها مارسيل كولر للاعبين.

الأهلي يعلن تعيين خالد بيبو مديرا للكرة

وتابع، خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، طلب من جميع العاملين في قطاع الكرة الاجتماع للتعرف على كل الملفات داخل قطاع الكرة، والترتيب للمرحلة المقبلة.

وكان النادي الأهلي قد أعلن أمس الجمعة، عن رحيل سيد عبدالحفيظ من منصبه كمدير كرة بالنادي خلال الفترة الحالية وتم توجيه الشكر له خلال الفترة الأخيرة، وتم تعيين خالد بيبو بدلا منه بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.