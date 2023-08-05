عاجل.. الكشف عن تفاصيل دوري السوبر الأفريقي بمشاركة الأهلي

أعلن الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم، انطلاق النسخة الأولى من بطولة دوري السوبر الأفريقي في شهر أكتوبر من العام الجاري، وسط تواجد 8 فرق، على رأسها الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي.

وأصدر الاتحاد الجنوب أفريقي، الذي يشارك من أنديته في دوري السوبر الأفريقي، صن داونز، بيانًا رسميًا، يعلن خلاله تفاصيل المسابقة التي تنطلق يوم 20 أكتوبر المقبل، وتستمر على مدار 4 أسابيع، على أن تكون المباراة النهائية للبطولة يوم 11 نوفمبر 2023.

وأوضح بيان الاتحاد الجنوب أفريقي، أن وفدًا من «كاف»، زار جنوب أفريقيا للإطلاع على آخر مستجدات واستعدادات صن داونز الجنوب أفريقي، لاستضافة مبارياته في جنوب أفريقيا.

موعد قرعة بطولة دوري السوبر الأفريقي

وكشف البيان الصادر من الاتحاد الجنوب أفريقي، موعد قرعة دوري السوبر الأفريقي، بمشاركة الأهلي، موضحًا أن القرعة ستكون في أوائل شهر سبتمبر المقبل، بتواجد ممثلي الفرق الثمانية.

الفرق المشاركة في النسخة الأولى من دوري السوبر الأفريقي

ويشارك في دوري السوبر الأفريقي في النسحة الأولى منها 8 فرق، هي: الأهلي المصري والوداد المغربي والترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي ومازيمبي الكونغولي وأنيمبا النيجيري وسيمبا التنزاني وبيترو أتلتيكو الأنجولي.