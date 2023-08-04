عاجل.. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن هدف المصري الملغي أمام الأهلي

حسم الخبير التحكيمي أحمد العدوي، الجدل بشأن صحة هدف للمصري البورسعيدي في شباك الأهلي خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر، وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2-1.

خبير تحكيمي: هدف مروان حمدي الأول «تسلل»

وأكد أحمد العدوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن قرار الحكم عبد العزيز السيد بإلغاء هدف لنادي المصري البورسعيدي صحيح 100% لأن لاعبا متسللا تداخل في اللعبة رغم أن مروان حمدي محرز الهدف لم يكن في وضع تسلل.

العدوي: هدف مروان حمدي الثاني أمام الأهلي صحيح

أضاف العدوي: «الحكم عبد العزيز السيد أدار مباراة اليوم بشكل جيد، الهدف الثاني لنادي المصري البورسعيدي الذي سجله مروان حمدي صحيح، خاصة أن اللاعب لم يرتكب أي خطأ في تسجيله للهدف، هو ارتقى بالفعل على لاعب النادي الأهلي لكن ليس عليه خطأ».