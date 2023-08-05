عاجل.. قرار حاسم من الأهلي ضد أحمد عبدالقادر

حذرت إدارة الكرة بالنادي الأهلي، أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول، من سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهر في الساعات الماضية، يهاجم بعض الصفحات الخاصة، من خلال حسابه الرسمي.

عبد القادر يثير غضب مسئولي الأهلي

وقال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، إن إدارة الكرة طالبت بالالتزام بالتعليمات، بضرورة الابتعاد عن استخدام التواصل الاجتماعي في الإثارة أو المشكلات.

وأكد أن ما نشره «عبد القادر»، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، لاقي غضبا كبيرا داخل النادي، وطالبوا اللاعب بالالتزام بالتعليمات بشكل دقيق وتجنب الدخول في أي أزمات، وإلا سيكون العقوبات هي الحل.

وشدد المصدر أن الإدارة طالبت اللاعب بالاستمتاع بإجازته الخاصة، وغلق أذنه تمامًا عن أي أمور خارجة عن الكرة، وتجنب الدخول في صراعات، وتجهيز نفسه للموسم الجديد بشكل جيد.

وظهر أحمد عبد القادر يهاجم بعض الصفحات الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».