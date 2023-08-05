إخماد حريق في 3 كرفانات سكنية ببغداد

أخمدت قوات الدفاع المدني في العراق، حريقًا نشب بـ3 كرفانات سكنية في منطقة الشعب بالعاصمة بغداد، مشيرة، في بيان، إلى إنقاذ 60 كرفانا مجاورا مشيدة من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال مخالفة لتعليمات السلامة.

الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية

وأضافت مديرية «الدفاع المدني» العراقي، أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

ونشر حساب مديرية «الدفاع المدني» في العراق، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورًا للحريق، وجهود عناصرها في إخماده.