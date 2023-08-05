ترامب في أول ظهور منذ محاكمة واشنطن: الاتهامات عمل يائس من إدارة بايدن

أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن ثقته في أن رئيس الإدارة الحالية جو بايدن وحاشيته سيبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على السلطة، واصفا في أول ظهور علني له في ولاية ألاباما منذ المحاكمة في واشنطن، أمس الأول الخميس، أن الاتهامات الموجهة إليه بأنه عمل يائس من جانب الإدارة الأمريكية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ترامب: الاتهام السخيف ضدي ليس قضية قانونية

وأضاف ترامب، أن الاتهام السخيف ضده ليس قضية قانونية، ولكنه فعل يأس من الرئيس الحالي جو بايدن الفاشل واليساريين المتطرفين، رغبة منهم في الحفاظ على السلطة، مشيرا إلى أن كل من هذه الاتهامات الكاذبة الموجهة له من قبل وزارة العدل، وبايدن الفاسد، كان من الممكن أن يتم توجيهها قبل عامين ونصف، لكنهم لم يرغبوا في القيام بذلك، على حد تعبيره.

كما اعتبر الرئيس الأمريكي السابق، الاتهامات القضائية التي واجهته وفريقه، غير دستورية وتنتهك حرية التعبير، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

ترامب يصف إدارة الرئيس بايدن بالضعيفة

وأمس الأول الخميس، دفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في محكمة بواشنطن، ببراءته في جميع التهم الـ 4 الموجهة إليه «التحريض على اقتحام (الكابيتول) ومحاولة تغيير انتخابات 2020 الرئاسية 2020،عرقلة إجراءات حكومية والتآمر على الدولة»، في إطار محاكمته في أحداث في 6 يناير2021، وقال إنه غير مذنب.

ووصف ترامب، إدارة بايدن، بالضعيفة، مشيرا في خطاب ألقاه خلال العشاء الصيفي للحزب الجمهوري، إلى أن يجب على الجمهوريين الفوز في المعركة ضد الإدارة الحالية، معربا عن عزمهم على الدفاع عن الديمقراطية الأمريكية وحقوقهم في التعبير عن آرائهم.

وحذر الرئيس الأمريكي السابق، من أن البلاد ستدخل في حالة تدهور بسبب سياسات إدارة جو بايدن، داعيا إلى إلى محاربة ما وصفه برئيس «فاسد».