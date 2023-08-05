200 فكرة مشروع للربح... تبدأ من أول صفر تكلفة حتى 150 ألف جنيه

دراسة مشروع أو الإقبال عليه يحتاج وقت ومجهود وتفكير بالإضافة إلى الأموال وهو ما يمكن أن يعيق الكثيرين لعدم امتلاكهم أموال كافية للمشاريع المختلفة.

الخبير الاقتصادي أحمد حنفي، قدم العديد من أفكار المشاريع والتي تبدأ من الصفر وحتى 150 ألف جنيه كحد أقصى، وهو ما نعرضه في السطور التالية.

أفكار مشاريع من الصفر

وتتنوع أفكار المشاريع التي تبدأ من الصفر ولا تحتاج رأس مال كبير، وفقا لما ذكره الدكتور أحمد حنفي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

مشروع تعبئة التوابل وتباع بجنيه.

مشروع إنتاج ليفة الاستحمام.

إنتاج معطرات الجو.

مشروع إنتاج بورتريهات بالرصاص.

لعب الأطفال والعرائس.

مشروع إنتاج الخميرة البيرة.

ورشة صيانة أجهزة إلكترونية في البلكونة.

مشروع إنتاج عجينة التمور.

مشروع إنتاج الشموع.

صناعة مشابك الغسيل أو إنتاج منشر الغسيل المحمول.

مشروع إنتاج الصابون السائل.

مشروع سمك الزينة.

مشروع تربية الأرانب أعلى سطح المنزل.

مشروع طباعة المناظر الطبيعية.

صناعة الأحذية الجلد في البلكونة,

صناعة المخدات الطبية بالقطن.

مشروع إنتاج بسكوت البلح.

مشروع تطريز وخياطة.

مشروع تصميم التيشرتات.

مشروع مخبوزات بيتي للمناسبات.

مشروع منحل عسل فوق سطح المنزل.

مشروع إنتاج قناة يوتيوب في تخصصك.

مشروع إنتاج الجبن الرومي.

مشروع تربية الفراخ البلدي.

مشروع إنتاج المخلللات في برطمانات.

مشروع الرسم على الزجاج.

مشروع إنتاج الحلويات والبسكوت.

مشروع الرسم على الحرير.

إنتاج الصابون السائل.

مشروع تجميع مشتركات الكهرباء.

إنتاج الخضار المجمد في المنزل.

مشروع إنتاج سجادة الصلاة اليدوية.