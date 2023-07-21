أهم مشاريع حياة كريمة في أسوان.. مراكز شباب ومجمعات صناعية

على مدار 4 سنوات، شهدت قرى ومحافظات مصر طفرة حضارية، تحديدا منذ عام 2019 حيث تم تدشين المبادرة الرئاسية لدعم الريف المصري «حياة كريمة»، التي عملت جاهدة على إنشاء العديد من المشاريع الخدمية في القرى الأكثر فقرا من أجل دعم الأهالي هناك، كما حرصت المبادرة على أن تشمل القطاعات الخدمية المختلفة، كالقطاع التعليمي، والصحي، والسكني، والبنية التحتية وغيره.

1231 مشروعا في قرى أسوان

وتوجهت مشاريع مبادرة «حياة كريمة» إلى محافظة أسوان، حيث اهتمت المبادرة الرئاسية بتنفيذ العديد من المشروعات المتنوعة في القرى المختلفة هناك لدعم الأهالي الأكثر احتياجا، فيصل إجمالي مشاريع المبادرة في أسوان إلى 1231 مشروعا، في المرحلة الأولى للمبادرة، وقد وصلت التكلفة الإجمالية لتلك المشاريع، إلى حوالي 26.8 مليار جنيه، وهي المشاريع التي شملت تقريبا كافة القطاعات الخدمية المختلفة.

ففي قرية المنشية وتوابعها، التي تضم 21 قرية فرعية، تابعة لمركز كوم امبو، حيث أنشأت حياة كريمة، مجمع للخدمات الحكومية، الذي تمكن من تغيير ملامح القرية هناك، ويضم مجمع الخدمات الحكومية:

- مكاتب خدمات للإدارة المحلية.

- مكاتب التضامن الاجتماعي.

- مكاتب التموين

- مكاتب للسجل المدني

- مكاتب للشهر العقاري.

- مركز تكنولوجي.

62 مجمعا خدميا وزراعيا

هذا بالإضافة إلى مشروع إنشاء وحدة إسعاف المنشية، كما عملت «حياة كريمة» أيضا على إنشاء محطة رفع الصرف الصحى وأيضا مشاريع مد وتدعيم شبكات الكهرباء.

تمكنت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في محافظة أسوان خلال الفترة الماضية من إنشاء 62 مجمعا خدميا وزراعيا، والذي ساهم في تقديم الخدمة للأهالي في قرى أسوان، كما وفر عليهم الكثير من الوقت والجهد، كما اهتمت المبادرة الرئاسية بالعمل على الطرق والمرافق في قرى أسوان، فتمكنت من إنشاء 75 كوبري.

أما عن قطاع الصحة، فقد جاء ضن أولويات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وعملت عليه من زوايا مختلفة، وخلال الفترة الأخيرة، تمكنت المبادرة من إنشاء 32 نقطة إسعاف، كما أولت «حياة كريمة» اهتماما للشباب، فقامت بإنشاء 157 مركز شباب في أسوان، أما عن الإسكان، عملت المبادرة على إنشاء 63 مشروعا تابعا لسكن كريم، بالإضافة إلى 2 مجمع صناعي.