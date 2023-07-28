مشاريع «حياة كريمة» تؤهل «بني حيمل» للحصول على لقب القرية النموذجية بسوهاج

تستعد قرية بني حميل، في محافظة سوهاج، لتحصل على لقب القرية النموذجية، وذلك بعد أن عملت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على تطويرها ودعمها بشتى الطرق وفي مختلف القطاعات، وبالتالي تصبح ثاني قرية نموذجية في المحافظة «أم دومة».

مشاريع حياة كريمة في بني حميل

واهتمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتحسين حالة المواطن المصري في قرية بني حميل وتوفير الخدمات المختلفة له، ونفذت مشاريعها في قطاعات عدة: التعليم والصحة والشباب والرياضة والبريد ومجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية، ونقطة الإسعاف.

كما اهتمت المؤسسة بالعمل على مد خطوط مياه الشربن والتي وصلت إلى إجمالي أطوال 1500 متر، وحرصا من «حياة كريمة» على صحة أهالي بني حيمل، عملت على إنشاء عدد من المراكز الطبية ونقاط الإسعاف، كما أولت اهتماما واضحا لقطاع الخدمات فأنشأت مجمع خدمات حكومية للأهالي بالقرية وكذلك مجمع خدمات زراعية، وهي المشاريع التي وفرت على الأهالي الكثير من الوقت والجهد.

مركز شباب وشبكات مياه

وتطرقت مشاريع «حياة كريمة» لتوابع بني حيمل أيضا، ففي قرية الغنيمية بمحافظة سوهاج، اهتمت المبادرة الرئاسية بتطوير مركز الشباب بالقرية وتجديد المبنى الإداري، وبالتالي، يكونن هناك مكان ملائم لترفيه الأهالي، وممارسة الألعاب الرياضية بشكل ملائم، وفي قرية السمطا، عملت المبادرة الرئاسية على تدعيم شبكات الشرب بإجمالي أطوال 1500 متر.