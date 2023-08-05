نبيل نعيم: أحداث الزاوية الحمراء في عصر السادات اندلعت بسبب قطعة أرض

كشف نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، كواليس أحداث الزاوية الحمراء الطائفية، مشيرًا أن هذه الحادثة وقعت بسبب مشكلة بسبب تأجير قطعة أرض لشخص مسيحي.

بداية أحداث الزاوية الحمراء كانت مع تأجير أرض يملكها مُسلم لشخص مسيحي

وأوضح نبيل نعيم خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز في برنامج «الشاهد» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» أن بداية أحداث الزاوية الحمراء كانت مع تأجير أرض يملكها مُسلم لشخص مسيحي يدعى كامل النوال، إلا أن الأخير رفض تسليم الأرض للمسلم، فذهب لمسجد القائد في المطرية، وهناك بدأ المتطرفون ومنهم رفاعي سرور في تحريض المسلمين على الأحداث، لبناء جامع على أرض المسلم، فتحرك كل المصليين للزاوية الحمراء وبدأت الأحداث.

تمكنوا من كسر الباب وأصيبت امرأة بالرصاص

وحكى نبيل نعيم تفاصيل الحادث مشيرًا إلى أن المسيحي كامل النوال أطلق النيران تجاه من حاولوا هدم البناء المقام على الأرض، ومن بين الضحايا كانت سيدة تحمل طفلًا صغيرًا، مشيرًا إلى أن المتجمهرين تمكنوا من كسر الباب إلا أنه هرب، وسرعان ما تصاعدت الأحداث.