تقديم 27 ألف خدمة طبية للمواطنين ضمن قوافل «100 يوم صحة» في كفر الشيخ

أكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، تقديم 27 ألفا و65 خدمة من خلال حملة «100 يوم صحة» الخميس 3 أغسطس، في جميع مراكز المحافظة، مشيرة إلى أن تلك الخدمات تضمنت 1239 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 2888 خدمة.

100 يوم صحة تقدم خدمات متعددة للمواطنين

وأضافت وكيل صحة كفر الشيخ، في بيان، أن حملة «100 يوم صحة»، قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ127 طفلا، فيما قدمت 1619 خدمات، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشارت أيضًا إلى أن الحملة قدمت 225 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و180 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج.

إجمالي المترددين على القوافل الطبية

وقال الدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الصحة في كفر الشيخ، إن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 245 مواطنًا، وتابع أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 3025 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 3884 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 2591 طفلا.

وأشار وكيل مديرية الصحة، إلى أن حملة «100 يوم صحة»، قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة في كفر الشيخ، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.