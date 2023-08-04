إجراء 6 عمليات مجانية في مستشفى القوصية بأسيوط ضمن مبادرة 100 يوم صحة

أجرى مستشفى القوصية المركزي في محافظة أسيوط بقيادة الدكتور وليد أحمد عبود أنور رياض، مدير مستشفى القوصية المركزي اليوم الجمعة 6 حالات عمليات جراحية مجانية تنوعت بين 3 عمليات قيصرية وعملية زائدة و2 استكشاف تجمع دموي بالرأس مع إصلاح فروة الرأس.

الفريق الطبي بمستشفي القوصية

وأجرى العمليات الفريق الطبي المكون من دكتور ناجح حبيب استشاري نساء وتوليد، والدكتور محمد سعد عبد الحفيظ نساء وتوليد، والدكتور هاني نعيم نساء وتوليد، والدكتور أحمد على نساء وتوليد، والدكتور مدحت رمضان جراحة عامة، والدكتور ريمون مرزق تخدير، والدكتور محبوب مايز تخدير بمساعدة فريق التمريض بالعمليات، ومس زينب عبد الجواد ومس لمياء عبد الرحمن، وريهام محمود ونسمة سعد، وليلى حمادة تحت إشراف دكتور وليد أحمد عبود أنور رياض مدير مستشفى القوصية.

عمليات مجانية

و أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، استمرار إجراء العمليات الجراحية بمختلف المستشفيات مجانا كل يوم جمعة لغير القادرين، ضمن مبادرة 100 يوم صحة، موجهاً الشكر والتقدير للطاقم الطبي وإدارة مستشفي الصحة الإنجابية على الجهود المبذولة في خدمة المرضى.