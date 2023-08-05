وزارة الصحة: 4 عوامل تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الإصابة بمرض سرطان القولون، وقالت في تقرير رسمي لها إن هناك عوامل خطورة تزيد من نسب الإصابة بسرطان القولون مثل وجود تاريخ مرضي في العائلة ووجود زوائد في القولون أو الالتهابات المناعية أو التدخين.

الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين بضرورة الكشف المبكر في حملة 100 يوم صحة، للكشف المبكر في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف عن الأورام السرطانية، مؤكدة أنه كلما تم الكشف مبكرا عن المرض كلما ساهم في رفع معدلات الشفاء من المرض بنسبة تصل إلى 90% وأكثر.

الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان

وأعلنت وزارة الصحة والسكان مواعيد عمل حملة 100 يوم صحة في الوحدات الصحية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء، مشيرة إلى أن الحملة تعمل في المؤسسات والميادين الكبري، ويمكن الاتصال بالخط الساخن للوزارة 105 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة ومعرفة أقرب مكان يمكن النزول والكشف في الحملة والاستفادة من الخدمات والصحية المقدمة بشكل مجاني دون أي أعباء مالية.

تخصصات حملة 100 يوم صحة

وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن توفير الأدوية المستلزمات الخاصة بكافة التخصصات الطبيبة داخل حملة 100 يوم صحة، لافتة الى أن الحملة تضم كافة التخصصات الطبية المختلفة من كبار السن وحتى حديثي الولادة ويتم تحويل الحالات التي تتطلب الرعاية الحرجة إلى أقرب مستشفى.