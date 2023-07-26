نصائح من «الصحة» للوقاية من الأورام السرطانية.. بينها «الابتعاد عن التدخين»

وجّهت وزارة الصحة والسكان، رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الإصابة الأورام السرطانية، موضحة أنّ الوقاية من الأورام السرطانية في «البروستاتا، القولون، الرئة، عنق الرحم»، أمر ممكن عن طريق اتباع مجموعة من التعليمات والإرشادات المهمة، وتشمل اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة، والالتزام بوزن صحي، والابتعاد عن التدخين.

أسباب الإصابة بالأورام السرطانية

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي عنها، أنّ السبب الرئيسي للإصابة بالأورام السرطانية، هو التدخين الإيجابي أو السلبي، أو التعرض لفترة طويلة لأشعة الشمس، أو تناول الأطعمة غير الصحية، ويمكن الإصابة بالأورام السرطانية من خلال العامل الوراثي أو الجيني.

الكشف المبكر يرفع معدلات الشفاء

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالاشتراك في حملة 100 يوم صحة والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، حيث يسهم الكشف المبكر في رفع معدلات الشفاء لأكثر من 90%، والكشف والعلاج في مبادرة 100 يوم صحة مجانا، ولا يتحمل المواطن فيها أي أعباء مالية، مشيرة إلى أنّ الحملة توجد في الوحدات الصحية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء، وداخل النوادي الصحية والمؤسسات والميادين.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنّه يمكن الاتصال بالخط الساخن للوزارة 105 للرد على التساؤلات والاستفسارات المختلفة، وزيارة أقرب وحدة صحية من منطقة سكنك للاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة من خلال حملة 100 يوم صحة.