رئيس هيئة قناة السويس: ارتفاع متوسط العبور إلى 72 سفينة يوميا

أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، ارتفاع معدل العبور اليومي للسفن في المجرى الملاحي لقناة السويس إلى 72 سفينة من الاتجاهين الشمالي والجنوبي، وتحقيق أرقاما قياسية جديدة في عبور السفن.

عبور 107 سفن في مارس الماضي

وقال الفريق أسامة ربيع إن قناة السويس حققت أعلى معدل عبور يومي في شهر المارس الماضي بعبور 107 سفن في يوم واحد مسجلة رقم جديد في أرقام العبور اليومية.

وأضاف في بيان صحفي أن مشروع قناة السويس الجديدة حقق الاستفادة المطلوبة منه وهو رفع معدل العبور اليومي للسفن العابرة للقناة، مشيرا إلى ارتفاع متوسط العبور اليومي بالقناة إلى 72 سفينة خلال العام الميلادي الجاري.

وقال الفريق أسامة ربيع إن قناة السويس تمضي قدما نحو استكمال استراتيجية تطوير المجرى الملاحي من خلال تسريع وتيرة العمل للانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة وفق الجدول الزمني المحدد، لما سيكون له من مردود إيجابي على زيادة معدلات الأمان الملاحي في هذا القطاع الهام بنسبة 28% وزيادة القدرة الاستيعابية للقناة بنحو 6 سفن إضافية.

وأشار إلى أن مشروعات تطوير مجرى قناة السويس التي تحظى بدعم ومتابعة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ستظل صمام الأمان للحفاظ على المكانة الرائدة للقناة في المجتمع الملاحي كأسرع وأقصر وأكثر الطرق الملاحية أمانا والوجهة الرئيسية لحركة التجارة العالمية العابرة من الشرق إلى الغرب والعكس

عبور 83 سفينة اليوم في قناة السويس

وشهدت حركة الملاحة في قناة السويس عبور83 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.8 مليون طن، بعبور 42 سفينة بحمولات صافية قدرها 2.1 مليون طن، فيما تعبر 41 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية بلغت 2.7 مليون طن.

وتضمنت السفن أنواع مختلفة من السفن العملاقة حيث تعبر 16 سفينة حاويات و 22 سفينة صب، بالإضافة إلى عبور 16 ناقلة، و 7 سفن كيماويات، و22 سفينة من الأنواع المختلفة تتنوع مابين سفن متعددة الأغراض وسفن بضائع عامة وسفن دحرجة وغيرها.

وتصدرت حركة الملاحة اليوم من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العملاقة MAERSK HANOI بحمولة كلية 160 ألف طن، في رحلتها القادمة من إيطاليا والمتجهة إلى المملكة العربية السعودية، فيما جاءت سفينة الحاويات MURCIA MAERSK التي ترفع علم الدنمارك على رأس قافلة الجنوب بحمولة كلية قدرها 222 ألف طن في رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى المغرب.