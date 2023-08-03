«قناة السويس» تنظم ورش عمل لدعم صناعة وبناء وإصلاح السفن

أعلنت هيئة قناة السويس، إقامة ورش بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لمناقشة آلية دعم صناعة وبناء وإصلاح السفن في المنطقة خلال الفترة المقبلة.

وقال بيان رسمي لهيئة قناة السويس، إنّ الفاعليات تضم ورشة عمل جامعة الدول العربية على مدار يومين في الفترة من 7 إلى 8 أغسطس الجاري، بمركز المحاكاة والتدريب البحري بالإسماعيلية، لمناقشة دراسة آلية عربية لدعم مجال صناعة وإصلاح وبناء السفن وإنشاء قاعدة بيانات.

وأضاف البيان، أنّ الفاعليات تقام تحت رعاية هيئة قناة السويس، ‏وبتنظيم مشترك مع جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وتنطلق الفعاليات ضمن التعاون المثمر بين الجهات الثلاث، وتنفيذا للقرار رقم (516) الصادر عن مجلس وزراء النقل العرب في دورته الـ 35 المنعقدة في شهر نوفمبر عام 2022.

وفود عربية وسفراء يشاركون في ورش العمل

ويشارك في الورش وفود رفيعة المستوى من الدول العربية المشاركة تضم سفراء وممثلي وزارات النقل بالدول المشتركة، وممثلي اتحاد الغرف العربية، ونخبة من الشخصيات الفاعلة في قطاع النقل البحري العربي وممثلي هيئة قناة السويس.

وتناقش جلسات العمل على مدار اليومين، رؤية وتجارب الدول العربية ومؤسساتها ودور الاتحادات العربية والوطنية العاملة في مجال صناعة وإصلاح وبناء السفن وأهم خطط التطوير المستقبلية، على أن تطرح الورشة في جلستها الختامية مجموعة من النتائج والتوصيات التي تصبو لخلق تعاون عربي مشترك لدعم مجال صناعة وإصلاح وبناء السفن