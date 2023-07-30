لحظة وقوع حادث تفجير انتحاري في باكستان ومقتل 40 شخصا (فيديو)

كشف مقطع فيديو على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، عن لحظات مرعبة تظهر حادث التفجير الذي قتل فيه 40 شخصا وأصيب 130 آخرين، الأحد في باكستان.

وذكرت فضائية «الإخبارية العربية»، أن التفجير كان في تجمع سياسي موال لحركة طالبان في منطقة باجور بإقليم خبير بختونخوا في باكستان.

مقطع فيديو للحادث

وظهر في الفيديو كراسي وطاولات تتطاير وجزء من الخيمة وانتشرت بقع الدماء في مختلف الأماكن وانتشر المصابون في كل الأماكن، وبدورها أصدرت الشركة الباكستانية بيانا توضح فيه تفاصيل مقتل نحو 40 شخصا في هذا التفجير الانتحاري.

تعليق قائد الشرطة

الانفجار وقع في تجمع لحزب جمعية علماء الإسلام، في منطقة باجور على الحدود مع أفغانستان، وأشار قائد شرطة الإقليم أختر حياة لوكالة أنباء «رويترز»، إن الانفجار نجم عن تفجير انتحاري، وتم إعلان حالة الطوارئ في الإقليم مع نقل المصابين عن طريق الطائرات العسكرية.

وكانت ضمت قائمة القتلى: مولانا ضياء الله الزعيم المحلي لحزب فضل الرحمن، في الوقت الذي نجا السيناتور عبد الرشيد والنائب السابق مولانا جمال الدين أيضا على المنصة لكنهما نجيا دون أن يصاب بأذى، وفضل الرحمن رجل دين مؤيدا لطالبان، وحزبه السياسي جزء من الحكومة الائتلافية في إسلام آباد، ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسئوليتها عن الواقعة.