مقتل 40 شخصا على الأقل في انفجار خلال تجمع سياسي شمال غربي باكستان

قُتل 40 شخصا على الأقل، في انفجار خلال تجمع سياسي، في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان، اليوم الأحد، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

احتمالية ارتفاع عدد القتلى

ولم يذكر التقرير سببا محتملا للانفجار، وقال بلال فايزي، المتحدث باسم فرق الإنقاذ، أنه تم إنقاذ 1122، وهناك أكثر من 70 شخصا أصيبوا مما قد يرفع عدد القتلى.

وشهدت باكستان عودة ظهور هجمات، منذ العام الماضي، عندما انهار وقف إطلاق النار بين «طالبان باكستان» وإسلام أباد.

ويتعهد حزب التحرير الاشتراكي بالولاء لطالبان أفغانستان، لكنه ليس جزءًا مباشرًا منها.