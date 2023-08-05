«أزهرية كفر الشيخ»: ختام ورش العمل التدريبية للمعلمين على المنهج الجديد

اختتمت منطقة كفر الشيخ الأزهرية فعاليات ورش العمل التدريبية على المنهج الجديد لمُعلمي الصف الخامس الابتدائي التي أُقيمت بالإدارات التعليمية التابعة للمنطقة في الفترة من 1 إلى 3 أغسطس 2023، بناءً على تعليمات إدارة التدريب التربوي برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، وتحت رعاية ومتابعة الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية.

ختام ورش العمل التدريبية على المنهج الجديد

وتابع فعاليات التدريب مديري الإدارات التعليمية الأزهرية التابعين لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، وفقاً لتوجيهات رئيس المنطقة، كما تضمنت ورش العمل الخاصة بالمنهج الجديد التدريب على بعض التخصصات وهي «اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات - الدراسات الاجتماعية - التربية الفنية - تكنولوجيا المعلومات»، وذلك بحضور مديري المراحل وموجهي عموم التخصصات المذكورة وموجهي الإدارة التعليمية للتخصصات المذكورة.

دورات تدريبية للمعلمين

وقام على الإشراف والتنسيق لتلك الدورات إدارة التدريب التربوي بالمنطقة بقيادة الدكتور السيد عبد السميع، ومعاونة الدكتور هاني عيد.