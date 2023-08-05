«الأوقاف» تكشف تفاصيل اندلاع حريق في مقرها بوسط القاهرة

شكّل الدكتور محمد مختار جمعة، لجنة وزارية برئاسة دكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، لمتابعة نشوب حريق محدود مبنى مقر وزارة الأوقاف في وسط البلد.

حريق وزارة الأوقاف

وأكّدت مصادر مطلعة بالقطاع الديني لـ«الوطن»، أنَّ الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني، توجه لمقر الوزارة ومعه وفد من قيادات الوزارة لمتابعة ما توصلت إليه أجهزة الدولة بشأن حريق المقر.

ونفت وزارة الأوقاف أنَّ يكون الحريق بفعل فاعل، مؤكّدة أنَّ الوزارة ستنتظر تقارير أجهزة الأمن بشأن أسباب وقوع الحريق.

حريق الأوقاف

وأجرى الدكتور محمد مختار جمعة، اتصالات بعدد من المسئولين لمتابعة الحريق على أرض الواقع.

يذكر أن حريق محدود، نشب صباح اليوم، في مقر وزارة الأوقاف بوسط البلد، وتتابع الجهات المعنية آخر التطورات.