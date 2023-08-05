السيطرة على حريق محدود نشب في مبنى وزارة الأوقاف بالقاهرة

نشب قبل قليل، حريق محدود داخل مبني وزارة الأوقاف في منطقة وسط البلد بالقاهرة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق بعد تصاعد الأدخنة، وتحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولي النيابة العامة التحقيق.

بداية الواقعة.. بلاغ

بداية الواقعة كانت بتلقي قوات الحماية المدنية، بلاغًا يفيد بنشوب حريق محدود داخل مبني وزارة الأوقاف في منطقة وسط البلد بالقاهرة، وتمّ الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق بعد تصاعد الأدخنة.

الدفع بسيارات إطفاء

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتمّ الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للتمكن من السيطرة على الحريق، فضلًا عن الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين في حالة وجود إصابات.

تم تحرير المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابسات نشوب الحريق.