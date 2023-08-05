خبير أمن معلومات: تطبيق ثريدز جمع 30 مليون مشترك في يوم واحد

قال المهندس أحمد السخاوي خبير أمن المعلومات، إن تطبيق ثريدز منافس قوي جدا لتطبيق التغريدات القصيرة تويتر، مشيرًا إلى أنه حصل على 30 مليون مشترك في يوم واحد.

اتهامات بالسرقة لشركة ميتا

وأضاف «السخاوي»، في حواره المُذاع على القناة الأولى، أن تطبيق تويتر اتهم شركة ميتا بأنها تحاول نسخ ولصق كل ما يتعلق به، وهناك اتهامات أيضا بسرقة ثريدز لحقوق الملكية الفكرية لتويتر، ونقل بعض موظفي تويتر كل ما يتعلق بأفكار التطبيق لشركة ميتا بعد فصلهم.

«تويتر» يهدد تطبيق ثريدز

وأوضح خبير أمن المعلومات، أن تطبيق تويتر هدد تطبيق ثريدز باللجوء إلى ساحات القضاء، موضحًا: «ميتا تحاول جاهدة تطوير كل ما يتعلق بمنظومتها، وهي المنظومة التي تم اتهامها بأشياء كثيرة منها ما يتعلق بالخصوصية ومعايير الكراهية والتحديثات وغيرها، بالإضافة إلى الرسائل مجهولة المصدر، وبدأت ميتا في الفترة الأخيرة الحد من هذه الرسائل والسلبيات المختلفة للحفاظ على خصوصية للمستخدم».