وائل الفشني وقناة الحياة يتصدران تويتر بالتزامن مع حفل مهرجان العلمين

أحيا المطرب وائل الفشني حفلا على مسرح الشارع بمدينة العلمين الجديدة، اليوم، ضمن الفعاليات المتنوعة لمهرجان مدينة العلمين الجديدة للترفية، وتنقلها قناة «الحياة»، حسبما أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتصدر اسم وائل الفشني، وقناة الحياة، تريند تويتر، تزامنا مع عرض الحفل المقام على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023 «العالم علمين»، الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط.

وغرد إحدى المتابعات للحفل: «إبداع من العالمي وائل الفشني»، وأضاف آخر: «إحساس جامد بجد من المتألق وائل الفشني»، وأشار آخر: «وائل الفشني عامل شغل عالي أوي».

وجاء حفل «الفشني» قبل الحفل المرتقب للنجمين مدحت صالح وريهام عبد الحكيم، الذي يقام على مسرح أرينا العلمين، ويذاع على قناتي «الحياة» و«سي بي سي» في العاشرة من مساء اليوم، على الهواء مباشرة.

كما سيذاع في العاشرة من مساء غد الجمعة، حفل المطرب أحمد سعد، على قناة «أون».

يذكر أن مهرجان مدينة العلمين للترفية، انطلق يوم 13 يوليو الماضي، ويستمر حتى 26 أغسطس الجاري، إذ يستضيف المهرجان نحو مليون زائر من داخل مصر والوطن العربي.