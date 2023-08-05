بدء التقديم بالمرحلة الثانية لتنسيق الثانوي العام والفني في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فتح باب التقديم بالمرحلة الثانية إلكترونياً للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام والفني بنوعياته المختلفة، للعام الدراسي 2023- 2024، وذلك بدءاً من اليوم السبت حتى 20 أغسطس الجاري.

العلم قاطرة التنمية والدعامة الأساسية لتطور المجتمعات

وأكد محافظ الشرقية، أن العلم يمثل قاطرة التنمية والبناء والدعامة الأساسية لتطور المجتمعات وتقدمها، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بتطوير التعليم في جميع مراحله والعمل على تنمية قدرات ومهارات الطلاب وفتح مجالات جديدة لاكتساب العلم والمعرفة لإحداث التنمية المستدامة وبناء الوطن.

بدء التقديم الإلكتروني بالشرقية

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن التقدم بالمرحله الثانية للصف الأول الثانوي العام والفني بنوعياته للعام الدراسي 2023/ 2024 يتم من خلال الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر الرابط التالي https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login.

وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن التقدم بالمرحلة الثانية للصف الأول الثانوي العام والفني بنوعياته للعام الدراسي 2023/2024 يتم وفقا لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023، والمعتمد من محافظ الشرقية وفي إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والسعي في تحسين وتطوير الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب وأولياء الأمور.