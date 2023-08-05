تنسيق الثانوية العامة 2023 في الإسماعيلية المرحلة الثانية.. تخفيض 5 درجات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، اعتماد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، تنسيق الثانوية العامة 2023 في الإسماعيلية المرحلة الثانية، بتخفيض التنسيق للقبول في الصف الأول الثانوي وقبول الطلاب في الأماكن الشاغرة في الإدارات التعليمية المختلفة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 في الإسماعيلية المرحلة الثانية

وقال الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية، إنه تم تخفيض 5 درجات في تنسيق الثانوية العامة 2023 في الإسماعيلية المرحلة الثانية لجميع الطلاب.

وأضاف «بحيري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم دراسة تخفيض مجموع الالتحاق بالثانوي العام والفني؛ استجابة لمطالب عددًا كبيرًا من أولياء الأمور ومن أجل التيسير على الطلاب، بعد دراسة مدى إمكانية خفض الدرجات وبما يحقق الكثافة الطلابية القانونية وفي ضوء تنفيذ التعليمات المنظمة لذلك.

تنسيق الثانوية العامة 2023 في الإسماعيلية المرحلة الثانية.. 225 درجة

وتابع أن تنسيق الثانوية العامة 2023 في الإسماعيلية المرحلة الثانية أصبح 225 درجة بدلا من 230 درجة، والذي تم إعلانه قبل شهر تقريبا، مشيرا إلى أن تخفيض التنسيق يستهدف الوصول للكثافة المطلوبة في المدارس، موضحا أن محافظ الإسماعيلية اعتمد أيضا قرار تخفيض مجموع الالتحاق بفصول الفترة المسائية (الخدمات) إلى 190 درجة بدلاً من 205 درجات.

وقال مدير تعليم الاسماعيلية إنه تم اعتماد أيضا المرحلة الثانية من تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني الصناعي والتجاري والزراعي والتعليم المزدوج.

إنهاء كافة الاستعدادات لاستقبال طلاب تنسيق الثانوية العامة 2023 في الإسماعيلية المرحلة الثانية

وأكد «بحيري» استمرار فتح الموقع الخاص بالتقدم للتنسيق إلكترونيا، مع تجهيز المدارس بأطقم لمساعدة الطلاب في كيفية التقدم في تنسيق الثانوية العامة، موضحا أنه وجه جميع المدارس بضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب الراغبين في التقدم لتنسيق الثانوية العامة وأولياء الأمور والحفاظ على عدم التزاحم وتوفير مقاعد واستراحات لهم في المدارس ضمن اتباع الإجراءات الاحترازية.