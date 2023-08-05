رسوم وخطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023.. احذر التخلف عن الميعاد

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم وخطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023، تيسيرًا على الطلاب وذويهم، كما أعلنت الوزارة، خطوات وطرق ومواعيد التقديم للتظلم في كل مادة من مواد الدور الأول للعام الدراسي الحالي.

رسوم وخطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023

وطبقًا للمعلن من الوزارة، يمكن التقدم بتظلمات الثانوية العامة 2023، على نتيجة الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2023، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، على أن يكون الاطلاع على أوراق الإجابة بالتظلمات، ابتداءً من الثلاثاء المقبل، في المقرات المحددة بالمديريات التعليمية في كل محافظة.

وأشارت الوزارة، إلى قيمة رسوم وخطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023، إذ يدفع الطالب مبلغ 200 جنيه مصري عن المادة الواحدة، وذلك من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك.

رسوم وخطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023

- الدخول إلى موقع التظلمات باستخدام البريد الموحد للطالب لقبول التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023، ويمكن الاطلاع على هذا البريد من خلال زيارة موقع البريد الموحد.

- سداد رسوم التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023 بواقع 200 جنيه للمادة.

- سداد الرسوم من البريد أو فوري كود 66616 أو منافذ الدفع المتعاقد معها.

- إدخال البيانات المطلوبة وتحديد المواد المراد التظلم عليها.

- تلقي رسالة بيوم وتاريخ التظلمات والتوجه إلى مقر التقدير المركزي للطالب أو مع ولي الأمر من دون اصطحاب معلم المادة.

- الالتزام بالمعاد المحدد للاطلاع على النتيجة ومن يتخلف ليس من حقه التظلم بطلب جديد.

- تقديم صورة لكل من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

- الاطلاع على نسخة ضوئية من ورقة الإجابة وتدوين الملاحظات ثم التوقيع عليها.