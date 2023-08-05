لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على «الاختبار النفسي المتقدم» بكلية الشرطة

حددت أكاديمية الشرطة 8 اختبارات لابد أن يجتازها طلاب الثانوية العامة لدخول كلية الشرطة، من بينها الاختبار النفسي المتقدم وهو أن يجلس الطالب على جهاز يسمى بجهاز كشف «الكذب» ويجلس أمامه من يقوم باختباره عن طريق توجيه الأسئلة له وفي نهاية الأمر توضع درجة الطالب.

طريقة التواصل مع طلاب الثانوية وقت الاختبارات

بحسب حديث اللواء عبدالوهاب الراعي الخبير الأمني، يبدأ الاختبار النفسي المتقدم عن طريق تلقي طلاب الثانوية العامة الراغبون في الالتحاق بكلية الشرطة رسالة نصية عبر الهاتف المحمول المسجل ضمن البيانات الشخصية على موقع وزارة الداخلية، وتحدد الرسالة موعد الاختبار النفسي المتقدم وساعة حضور الطالب إلى أكاديمية الشرطة ومكان الدخول أيضًا، وتكون طريقة التواصل مع طلاب الثانوية العامة بالرسائل النصية عبر الهاتف المحمول بينما تكون الاتصالات الهاتفية عند القبول بعد النجاح في اختبار الهيئة.

جهاز كشف الكذب

ووفق ما ذكره الخبير الأمني، لـ«الوطن»، يستقبل طلاب الثانوية العامة الراغبين في دخول أكاديمية الشرطة طالب في الأكاديمية ويصطحبهم إلى أماكن الاختبار النفسي المتقدم ويدخل كل طالب ويجلس على جهاز يسمى جهاز كشف الكذب ويضع على أذنيه سماعات ضخمة بينما يكون جالسًا أمامه الشخص الذي يقوم بتوجيه الأسئلة التي يكشف من خلاله ثبات الطالب نفسيًا ويستطيع من خلالها استكشف سلوكه وتصرفاته.

نتيجة الاختبار النفسي المتقدم

وبعد انتهاء الاختبار النفسي المتقدم تكون يتلقى الطالب نتيجة الاختبار عن طريق رسالة نصية أو موقع وزارة الداخلية بعد قرابة 4 أيام، وتكون لائقًا أو غير لائق، وهكذا يكون الاختبار النفسي المتقدم وتتوالى الاختبارات حتى اختبار الهيئة وبعدها ينتظر الطالب نتيجة قبوله في كلية الشرطة.