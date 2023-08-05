ضبط 25 قضية تموينية متنوعة خلال حملات بكفر الشيخ

شنّت مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة استهدفت مراقبة السلع بالأسواق، وضبط المخالفات التموينية المختلفة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، واللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية بالمديرية.

ضبط 25 قضية تموينية

وتمكنت الحملة من ضبط وتحرير 25 قضية تموينية متنوعة، عبارة عن تحرير 7 تقارير خبز ناقص الوزن، و3 تقارير خبز غير مطابق للمواصفات، وتقريرين عدم وجود إعلان، وتحرير محضر عرض لحوم مكشوفة للبيع.

كما تمكنت الحملة التي أشرف عليها العميد حسن قاسم، رئيس المباحث الجنائية، من ضبط قضية غش غذائي، وتحرير محضرين لبيع بأزيد من السعر الرسمي المقرر للبيع، وضبط 6 قضايا عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصةً السلع الغذائية، عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.