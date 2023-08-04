محافظ كفر الشيخ ينعى الدكتور فوزي تركي.. قيمة أخلاقية له بصمات واضحة

نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ببالغ الحُزن والأسى وفاة الدكتور فوزي تركي، الرئيس الأسبق لجامعة كفر الشيخ، مقدماً تعازيه للدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، ولأسرة الجامعة، وأسرة الفقيد، داعياً للفقيد أنّ يتغمده الله عز وجل بواسع رحمته، وأنّ يسكنه فسيح جناته، وأنّ يرزق أهله الصبر والسلوان.

المحافظ: الراحل عمل بإخلاص فى بناء وتطوير جامعة كفر الشيخ

وأعرب المحافظ، عن حُزنه لفقد أحد رجالات الجامعة المتميزين، والذى يُمثل قيمة أخلاقية له بصمات واضحة منذ انفصال جامعة كفر الشيخ عن جامعة طنطا، إضافة لكونه قامة علمية جليلة عمل بإخلاص فى بناء وتطوير الجامعة خلال فترة رئاسته لها.

وفاة الدكتور فوزي تركي رئيس جامعة بصفة فر الشيخ الأسبق

وتوفي أمس الخميس الدكتور فوزي تركي، رئيس جامعة كفر الشيخ الأسبق، ورئيس جامعة بدر الحالي، وعضو مجلس أمناء جامعة المنصورة الجديدة، عن عُمر يُناهز الـ72 عاماً، بعد وعكة صحية ألمت به خلال الفترة الماضية.

الدكتور فوزي تركي أول رئيس لجامعة كفر الشيخ

ويُعد «تركي»، من مؤسسي جامعة كفر الشيخ وأول رئيس لها، حيث تولي رئاسة الجامعة عقب صدور القرار الجمهوري 129 لسنة 2006 بإنشاء جامعة كفر الشيخ ومقرها مدينة كفر الشيخ بعد أنّ كانت فرعاً لجامعة طنطا منذ عام 1983، وبدأ العمل في جامعة كفر الشيخ كجامعة مستقلة اعتباراً من العام الدراسي 2006 - 2007، واستمر رئيساً لها حتي بلوغه سن التقاعد عام 2011، ثم شغل فيما بعد منصب رئيس جامعة هليوبوليس، ثم منصب رئيس جامعة بدر، وعضو مجلس أمناء جامعة المنصورة الجديدة.