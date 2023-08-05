ضبط كيلوجرام حشيش وهيروين بحوزة متهم في كفر الشيخ

تمكنت مباحث مركز فوه بمحافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من ضبط عامل؛ لاتهامه بحيازة سلاح ناري غير مرخص، وكمية من الهيروين والحشيش المخدرين.

تفاصيل ضبط المتهم

كان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية - مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد ضبط عامل، مقيم بإحدى قرى مركز فوه.

وألقى القبض على المتهم وبحوزته سلاح ناري «فرد خرطوش»، محلي الصنع، وكمية من مخدر الحشيش تزن كيلو و400 جرام، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 650 جراماً ، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

جرى تحريز المضبوطات، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 9550 لسنة 2023، جنايات مركز فوه، وأُخطرت جهات التحقيق.

عقوبة الاتجار وترويج المخدرات

وحول العقوبة القانونية للاتجار في المخدرات، أوضح المحامي عبد الرحمن الدرولي، لـ«الوطن»، أنّ المادة 33 من قانون العقوبات المصري تنص على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد 3 سنوات حتى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، ودفع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف «الدرولي»، أن قانون العقوبات في المادة رقم 34، ينص أيضاً على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وذكر «الدرولي»، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات تُخفف ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، مع دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه، وهذا كله حال كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين في حالة تلبس.