مجدي البري: الأداء التشريعي بدور الانعقاد الثالث ارتقى لمستوى مطالب الوطن والمواطن (حوار)

بمناسبة انتهاء انعقاد الدور الثالث بمجلس النواب؛ أكد المستشار مجدي البري، أمين مساعد أمانة الشئون القانونية والدستورية بحزب «مستقبل وطن»، أن الأداء التشريعي لمجلس النواب في دور الانعقاد الثالث، ارتقى لمستوى مطالب الوطن والمواطنين، مشيرا إلى أن إقرار 188 قانونا يمثل إنجازا كبيرا في مجال البنية التشريعية لمصر.

وأكد «البري»، في حوار لـ«الوطن»، على أهمية دور الأحزاب السياسية في حث المواطنين على المشاركة في الاستحقاقات الدستورية، سواء الانتخابات الرئاسية في 2024، وبعدها الانتخابات البرلمانية، وإلى نص الحوار.

قانون الإيجار القديم تأخر وأتوقع مناقشته بدور الانعقاد القادم

* ينتظر الشارع المصري بعض التشريعات الهامة، ومنها الإيجار القديم والأحوال الشخصية والتصالح في مخالفات البناء.. هل هناك تأخر في إقرار المجلس لهذه الملفات؟

المؤكد أن هذه التشريعات هامة، وتمس قطاعا عريضا من المواطنين، مثل الإيجار القديم، والدولة تسعى لتحقيق المواءمة بين الطرفين المالك والمستأجر، وتأخر صدور أي تشريع من شأنه صدوره في صورة أفضل، ومن المتوقع في دور الانعقاد المقبل مناقشة كافة التشريعات.

* مع انتهاء انعقاد الدور التشريعي الثالث للبرلمان.. كيف تقيم أداء المجلس بشكل عام؟

- في رأيي أن المجلس نجح بنسبة أكثر من 90% في دوره التشريعي، وهي نسبة كبيرة للغاية، ولكن هناك حاجة لمزيد من الرقابة الميدانية من قبل النواب واللجان المختصة، وبالفعل يقوم المجلس بهذا الدور ولكن يحتاج الى الزيادة.

* كيف ترى زيادة عدد أعضاء مجلس النواب؟

- يجب أن يكون العدد قائما على نسبة وتناسب، حسب عدد السكان في كل دائرة، بحيث يكون التمثيل النيابي على حسب الكتلة السكانية لكل دائرة انتخابية.

البري: القائمة المطلقة هي النظام الانتخابي الأمثل بالنسبة لي

كيف ترى دور حزب «مستقبل وطن» في الشارع؟

- منذ تكليفي، وأنا بدأت ألمس الدور الذي يقوم به حزب «مستقبل وطن» في الشارع من خلال أمانات المحافظات والوحدات الحزبية المنتشرة في كل مكان على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الأمانات المختلفة، وهناك وعي واضح في القرى، والحزب يحقق التواجد على أرض الواقع.

* كيف ترى أهمية ملتقى تحالف الأحزاب السياسية في تحقيق التكامل؟

- أقدم التحية لمن قام بهذه الفكرة، لأن كافة الأحزاب هدفها الأساسي خدمة الوطن والمواطن، لذا فإن الحوار بين الجميع يؤكد أن هناك تماسك والحرص على مصلحة الوطن والمواطن بهدف الخروج برؤى موحدة في كافة المشكلات، فضلا عن أنه يبعث برسالة بأن هناك توافق بين كافة الأحزاب.

* وماذا عن النظام الانتخابي الأنسب في الانتخابات؟

القائمة المطلقة هي الأنسب، وذلك لأن المجلس يحتاج لتنوع أعضائه، ما بين خبراء اقتصاديين وتشريعيين ومتخصصين وغيرها، والقائمة المطلقة نستطيع من خلالها إضافة خبرات وقدرات للمجلس، قد لا يمكن توافرها في النائب الفردي، فضلا عن أنها تمنع وصول فئات مرفوضة مجتمعيا.

* في حديثنا عن الحوار الوطني.. هل ترى هناك جدية في التعامل مع المخرجات؟

- الرئيس في مؤتمر الشباب الأخير، الذي عُقد في الإسكندرية، أعلن عن استعداده التام بالموافقة على كل المخرجات والاقتراحات، التي يستقر عليه الحوار الوطني، وهي مبادرة قوية من الرئيس بشأن تنفيذ كافة التوصيات.

زيادة عدد أعضاء مجلس النواب ضرورة لزيادة الدور الرقابي والتشريعي

* بالحديث عن الخدمات.. هل ترى أهمية وجود المجالس الشعبية المحلية في تقليل الضغط على مجلس النواب ليقوم بدوره التشريعي والرقابي؟

- دعنا نتفق أن المواطن يلجأ دائما الى النائب في تلبية أي خدمات لأنها ثقافة لدى المواطنين، وبالتالي سيظل دور النائب خدميا الى حد ما، بالإضافة لدوره الرقابي والتشريعي، ولكن المجالس الشعبية المحلية سيكون لها دور في التخفيف عن أعضاء مجلس النواب، ويجب علينا أيضا تغيير ثقافة المواطنين في هذا الشأن.

* بمناسبة الحديث عن الانتخابات البرلمانية، وما أثير عن عدد أعضاء مجلس النواب.. هل العدد كافٍ لتمثيل ما يقرب من 110 مليون مواطن؟

- العدد غير كافٍ.. وأتوقع مع الانتقال لمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة وتوفير مساحة أكبر تستوعب عدد أكثر من الأعضاء، أن يتم زيادة عدد النواب في المجلس المقبل وليس الحالي، وهذا يساهم في زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الرقابة المطلوبة.

* كيف ترى زيادة عدد أعضاء مجلس النواب؟

- يجب أن يكون العدد قائما على نسبة وتناسب، حسب عدد السكان في كل دائرة، بحيث يكون التمثيل النيابي على حسب الكتلة السكانية لكل دائرة انتخابية.