نائب رئيس «مستقبل وطن» عن ذكرياته بالثانوية: انضبطت في النص الثاني من السنة

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الثانوية العامة تُعد مرحلة بدائية لسلم الحياة العملية، وليست المرحلة النهائية، كما يعتقد البعض من أبنائنا طلاب الثانوية العامة.

ما هو النجاح الحقيقي؟

وأوضح الخولي، في تصريحاته لـ«الوطن»: قائلا «الثانوية العامة بشكل عام ما هي إلا مرحلة بداية لحياة الفرد العملية حسب تخصصه وليست على الإطلاق نهاية المطاف العملي بحياة الإنسان أو مقياسا لنجاحاته، فالنجاح الحقيقي هو نجاح الفرد في مجال تخصصه والقمة الحقيقية التي يحلم بها كل طالب تكون في قمة التخصص وليس في نتيجة الثانوية العامة على الإطلاق».

ذكريات الثانوية العامة

وبسؤاله عن ذكرياته بأيام الثانوية العامة قال نائب رئيس حزب مستقبل وطن «الثانوية العامة في ذات الحين كانت تعمل بنظام السنة الواحدة فكنت في بدايتها غير ملتزم بالدروس وبمرور 6 أشهر على بدايتها عمدت على الفور على أن أبذل قصارى جهدي وأحقق أعلى الدرجات والتزمت بالمواظبة على الدروس وعدم الاستهتار، وبفضل الله تمكنت من الحصول على إلى الدرجات التي مكنتي من الالتحاق بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية عام 1978 والتي كانت طموحي منذ الطفولة».

الخولي: هذا أكثر ما كان يؤلمني نفسيا

وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن قائلا «أكثر ما كان يؤلمني نفسيا هو عندما كنت أخذ مصاريف الدروس الخصوصية من والدي في ذلك الحين كنت أشعر حينها بأني أستحوذ على فوق حقي على رغم أنني من أسرة ميسورة الحال».

واختتم نائب رئيس حزب مستقبل وطن حديثه، معربا عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لطلاب الثانوية العامة 2023 دعيا بأن يحقق كل طالب أمنيته في الكلية التي يحلم بها.