إحالة عاملين للمحاكمة بتهمة سرقة مليون جنيه من خزينة مصنع بالعاشر من رمضان

أمرت النيابة العامة بإحالة عاملين بعد انتهاء التحقيقات معهما لاتهامهما بكسر خزينة حديدية وسرقة مبلغ مالي بداخلها قرابة المليون جنيه، للمحاكمة الجنائية.

كشف ملابسات سرقة خزينة بمصنع

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من كشف ملابسات ما تبلغ إلى قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد كسر باب حجرة في أحد المصانع بدائرة القسم والمتواجد بها خزينة حديدية وسرقتها وبداخلها مبلغ مالي قرابة المليون جنيه.

التحريات حول الواقعة

وبعمل التحريات الأولية وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاملان بذات المصنع يقيمان بمحافظة الشرقية.

القبض على المتهمان

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن القبض عليهما وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة وقررا أنهما في تاريخ الواقعة توجها للمصنع بالسيارة قيادة أحدهما وقاما بسرقة الخزينة ولاذا بالهرب، وقاما بكسر باب الخزينة واستوليا على المبلغ المالي بداخلها وتركا الخزينة بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.

كما أرشد المتهمان أيضًا عن جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، والخزينة المُشار إليها، سيارة ملاكي ملك زوجة أحدهما المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية.

تم تحرير المحضر اللازم وجري إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.