«الداخلية» تضبط المتهم بالاعتداء على أبنائه في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على فيس بوك، بشأن تعدي أحد الأشخاص على نجله وإحداث إصابته، وبالفحص تم تحديد والد الطفل المشار إليه، وتبيّن أنّه (مقيم بالشرقية) وبصحبته أطفاله الثلاثة، وأنّ طليقته مقيمة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، وبرفقتها ابنتهما الرابعة.

وبسؤال طليقة المتهم، قررت بتلقيها اتصالا من أحد أنجالها، وأفاد بأنّه محتجز بأحد المستشفيات، وبه إصابات متفرقة نتيجة اعتداء والده عليه، وأضاف أنّ شقيقه الآخر موجودا بالمنزل صحبة والده وبه إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وتبين تواجد نجلهما وبه إصابات بكسور متفرقة، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.