رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ضبط 11 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
12:56 م | الجمعة 04 أغسطس 2023
وزارة الداخلية ـ صورة تعبيرية

وزارة الداخلية ـ صورة تعبيرية

قامت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (1596) قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (11038) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسومأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (124) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (81) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص – بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

اقرأ المزيد:

«الداخلية»: ضبط 47 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 62113 حكما قضائيا متنوعا

«الداخلية» تحرير 231 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق

«الداخلية» تضبط مسجل خطر قتل ربة منزل في الإسكندرية

16 خدمة مهمة تقدمها وزارة الداخلية إلكترونيا.. بينها تجديد رخصة السيارة
بقلم محمد بركات