إحالة 5 أشخاص بتهمة سرقة 20 ألف لتر سولار في القاهرة للمحاكمة الجنائية

أمرت النيابة العامة، بإحالة تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص لاتهامهم بعمل محبس غير شرعي على خط أنابيب يتبع لشركة أنابيب البترول مار بقطعة أرض في منطقة الصف بمحافظة الجيزة، للمحاكمة الجنائية.

تركيب محبس غير شرعي على خط أنابيب

وتلقى قسم شرطة الصف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد قيام مشرف أمن في إحدى شركات أنابيب البترول، باكتشاف الشركة جهة عمله تركيب محبس غير شرعي على خط أنابيب تابع للشركة مار بقطعة أرض.

وبعمل التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلا عصابيا مُكونا من 5 أشخاص لثلاثة منهم سجل جنائي، ويقيمون في دائرة المركز.

القبض على المتهمين

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن القبض عليهم وبحوزتهم سيارتين نقل بفنطاس ملك وقيادة اثنين منهم محملين بـ20 ألف لتر سولار، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.