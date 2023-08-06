مركز الأزهر العالمي للفتوى يوضح 4 فضائل للثقة بين الابن وأبويه

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أهمية وفضل الثقة بين الابن وأبويه، لافتا إلى أنّ الثقة بينهما أفضل ما يبنيه الوالدان في نفوس أبنائهما.

وأكدّ مركز الأزهر منافع الثقة بين الطرفين وهي كالتالي:

فضائل الثقة بين الإبن وأبويه

- إذا وثق الولد في أبويه؛ لاذ بهما في كل ما يتعرض له.

- وصدق معهما في حديثه ومحبته.

- وقَبِل منهما النصح والإرشاد.

- واستجاب لهما فيما يأمرانه به.

طرق بناء الثقة بين الإبن وأبويه

من جهته قال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي، والخطيب بالأوقاف، في حديثه لـ«الوطن»، إنّ بناء العلاقات القوية والصحية بين الناس قائم على الثقة التامة، إذ يقوم كلا الطرفين بالإيمان بقدرة الآخر ومدى صدقه معه، وتابع: «كذلك العلاقة بين الأبناء والآباء تحتاج إلى الثقة والدعم الكامل، وقد يستغرق بناء الثقة وقتًا طويلاً، إذ يعمل كلا الطرفين جاهدًا للحفاظ عليها»، لافتا إلى أنّه عند معرفة الأبناء ثقة والديهم بقدراتهم العقلية والبدنية فإن ذلك كفيل بتعميق إحساسهم بالأمان.

وأضاف: «ويزيد ثقتهم بأنفسهم في تجربة أشياء جديدة دون خوف، بالاضافة إلى الرجوع إليهم في حالة صدور خطأ منهم والاعتراف به دون كذب أو خوف»، مشيرا إلى أنّ بناء ثقة وعلاقة وطيدة بين الأبناء والأباء قد تدفع كثيرا من الوالدين إلى طلب الدعم والسند من أبنائهم في بعض مشكلات الحياة التي يواجهونها، وتابع: «ولا يحدث ذلك إلا بوجود علاقة وطيدة مبنية على الثقة التامة، إذ يساعد ذلك على خلق محادثات صريحة بينهم».