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القبض على شابين بتهمة تهريب الهواتف المحمولة في الإسماعيلية

كتب:

محمد سيف
01:41 م | السبت 05 أغسطس 2023
هاتف محمول

هاتف محمول

ألقت أجهزة الأمن القبض على شابين بالقاهرة وبحوزتهما هواتف محمولة مهربة جمركياً، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة لملاحظة الحالة الأمنية.

تهريب الهواتف المحمولة

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة بطريق الإسماعيلية بدائرة قسم شرطة بدر تمكنت من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة الغربية) حال إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما وبحوزتهما (عدد 133 هاتف محمول – جهاز "لاب توب" - ساعة ذكية - سماعة ذكية "جمعيهم مهربين جمركياً" - مبلغ مالى).

 

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بقلم محمد سيف

صحفي - حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.