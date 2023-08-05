نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2023 العراق.. إليك خطوات الحصول عليها

أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية، عدم الانتهاء من نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2023 العراق، إذ فتحت الباب لتلقي الاعتراضات في الفترة من 18 يوليو الماضي حتى يوم 24 من نفس الشهر، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

وبعد انتهاء المدة، بدأ الطلاب البحث عن نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2023 العراق، وقالت وزارة التربية والتعليم العراقية عبر حسابها الرسمي، إنه سيجري إعلانها بمجرد أن ينتهي العاملون من مراجعة جميع الاعتراضات والتدقيق وملاحظتها بالتفصيل.

خطوات الحصول على نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2023 العراق

وصرحت الوازرة بأنه سيجري إعلان هذه نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2023 العراق عبر الخطوات التالية:

1- قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية عن طريق الضغط هنــــــــــــــــا.

2- في قائمة الاختيارات، انقر على «نتائج الطلاب».

3- ثم انقر على «نتائج اعتراضات الثالث متوسط الدور الأول».

4- سيُطلب منك تحديد المدينة والمدرسة التابعة لها، قم بتحديد المدينة واختيار المدرسة الخاصة بك.

5- بعد ذلك، قم بإدخال رقمك الامتحاني.

6- انتظر حتى يظهر لك البيان الرسمي والنتيجة.

7- إذا نجحت في اعتراضك، قم بطباعة هذا المستند لأنه يعتبر إثباتًا رسميًا لنجاحك.

طريقة تقديم طلب الاعتراض إلى إدارة المدرسة

وفي وقت سابق، صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية، بأنه إذ كان هناك شخص لديه اعتراض على درجة أي مادة دراسية، يمكنه تقديم طلب الاعتراض إلى إدارة المدرسة، ويجب عليه دفع الرسوم المالية المطلوبة وتعبئة استمارة توضح التفاصيل الخاصة بالاعتراض.