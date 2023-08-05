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وزير التنمية المحلية يوجه المحافظات بمواجهة الغش التجاري وتوفير السلع

كتب:

وائل فايز
02:07 م | السبت 05 أغسطس 2023
حملات على المخابز

حملات على المخابز

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لأشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

التصدي للمخالفات 

تابعت وزارة التنمية المحلية، جهود محافظتي مطروح والبحيرة في الرقابة على الأسواق ومنع الغش التجاري والاحتكار، وفي محافظة مطروح تمّ شن حملة أسفرت عن ضبط عددا من المخالفات وتحرير محاضر منها انتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن وعدم الإعلان عن البضائع المعروضة ببعض المحلات وتمّ اتخاذ ما يلزم حيال المخالفين للعرض على النيابة العامة.

مراجعة تراخيص الأسواق والمحلات

وفي محافظة البحيرة، شاركت أجهزة المحافظة في حملة على الأسواق والمحلات والمصانع للتأكيد من التراخيص والتأكد من سلامة السلع وجودتها، وتمّ ضبط أعمال بيع سلع بأزيد من الرسمي والتوقف عن صرف سلع تموينية في أوقات العمل وبيع سلع في السوق السوداء.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.