«التموين» تكثف ضخ الدقيق في منافذها لسد احتياجات المواطنين قبل العيد

تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال مخازن الجملة التابعة لها والبالغ عددها 1500 مخزن جملة على مستوى المحافظات، من ضخ سلعة الدقيق لسد احتياجات المواطنين في الفترة الحالية والتي يزداد فيها الإقبال على شراء الدقيق من أجل إعداد الكعك والبسكويت.

سعر الدقيق في التموين

وتوفر وزارة التموين والتجارة سعر الدقيق بسعر مخفض لأصحاب البطاقات التموينية والذي يصرف يأتي ضمن قائمة السلع التموينية بسعر 11 جنيها على بطاقة التموين، فيما تطرحه الوزارة بالسعر الحر للمواطنين المترددين على شراء احتياجاتهم من فروع المجمعات الاستهلاكية غير حاملي البطاقات بسعر 17 جنيها.

ويعتبر سعر الدقيق في منافذ ومجمعات التموين يقل عن سعر الدقيق في المحلات والأسواق والذي يبدأ سعره من 20 جنيها.

فارق نقاط الخبز

كما توفر وزارة التموين لأصحاب البطاقات إمكانية شراء الدقيق بسعره المخفض من فارق نقاط الخبز المجمعة لديهم والتي تُصرف للأسر الموفرة في استهلاك الخبز المدعم، إذ تعطي وزارة التموين الأسرة صاحبة البطاقة 10 قروشا على كل رغيف خبز يتم تركه من حصة البطاقة من العيش، والتي تتحد وفقا لعدد أفراد الأسرة ويحصل الفرد الواحد على البطاقة على عدد 5 أرغفة يوميا من الخبز البلدي بسعر 5 قروش للرغيف.