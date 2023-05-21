«أمناء الحوار الوطني»: هدفنا الخروج بمقترحات تلبي احتياجات المواطنين

قال أحمد الشرقاوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه لا خطوط حمراء داخل الحوار الوطني إلا ما يخالف الدستور المصري.

وأضاف الشرقاوي، خلال جلسة قانون المجالس الشعبية والمحلية بلجنة المحليات بالحوار الوطني، إنه لا بد أن نكون أكثر وضوحًا مع بعضنا لمواجهة مشكلات المحليات التي امتدت لعهود سابقة، مطالبًا بخروج مقترحات من الحوار الوطني تلبي احتياجات الشارع المصري، ويكون لها دور في تغيير آلية عمل المحليات، بجانب تغيير فلسفة التعامل في الإدارة المحلية بشكل عام.

بينما أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن مناقشات اليوم، المخصصة لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، تطرقت لفصل قانون نظام الإدارة المحلية ووحداته عن مشروع قانون انتخاب المجالس المحلية.

المادة 180 من الدستور لا تحرم المهني من حق الترشح لانتخابات المجالس المحلية

وأضاف أن هذا الأمر يعكس أهمية أن يكون هناك مزيد من الدراسة لتلبية المطالب وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها في الدستور بشأن النسب ما بين مرأة وعمال وفلاحين وشباب، مشيرًا إلى أنه غاب عن المناقشات اليوم وضع العاصمة الإدارية في القانون الجديد، والمادة 180 من الدستور لا تحرم المهني من حق الترشح لانتخابات المجالس المحلية، ومن ثم فصل القانونين يعطى كل تشريع حقه في المناقشة.