ضبط ‏88479 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها «موقف عشوائي»

تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكل الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط ‏88479 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

ومن بين المخالفات التي جرى ضبطها خلال الحملات المرورية، 34362 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 883 مخالفة السير بدون تراخيص، 14 مخالفة موقف عشوائي، 16 مخالفة شروط التراخيص.