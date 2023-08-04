عقوبة السير العكسي في قانون المرور الجديد.. قانوني يوضح

يستهين العديد من سائقي المركبات، على اختلاف أنواعها، بالسير عكس الاتجاه، لاسيما في بعض الأماكن المزدحمة، للهروب من الزحمة أو لاختصار الطريق ببضع كيلو مترات، لكن ذلك قد يعرضهم لعقوبات ومخالفات مرورية كبيرة.

العقوبات المقررة للسير عكس الاتجاه

يقول محمد ميزار، المحامي، في تصريح لـ«الوطن»، إن قانون المرور الجديد وضع غرامات تصل إلى 5000 جنيه ولا تقل عن 1000 جنيه حال ارتكاب السائق مخالفة السير عكس الاتجاه، كما تضمن قانون المرور عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تزيد على 4000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حالة القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى أو تجاوز سرعة التشغيل المقررة لقيادة مركبات نقل البضائع أو الركاب بالأجرة، مشيرا إلى أنه في بعض الحالات قد تصل إلى إلغاء رخصة السائق جزئيا أو كليا.

تغليظ العقوبة

واستكمل المحامي، بأن هناك تغليظ للعقوبات في قانون المرور الجديد، نظرا لجسامة الجريمة المرتكبة عن كونها مجرد مخالفة بل تتعدى إلى أن تحصد أرواح البشر والتسبب في خسائر مادية.