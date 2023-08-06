7 فوائد للملصق الإلكتروني.. يضمن سرعة العثور على السيارات المسروقة

قال الخبير الأمني اللواء أحمد هشام إن الملصق الإلكتروني وجوده في السيارة ضرورة للحفاظ عليها من السرقة وكذلك لاحتوائه على شريحة إلكترونية محمل عليها بيانات السيارة ترصدها الغرف المركزية للمرور، ومن خلالها تتمكن من فك الكثافات المرورية لذلك يجب تغيير الملصق الإلكتروني عند تلفه أو كسر زجاج السيارة لتفادي المخالفات.

الملصق الإلكتروني يحمل بيانات السيارة

وأضاف في حديثه لـ«الوطن» أن الملصق الإلكتروني في حالة تلفه يجب أن يتوجه مالك السيارة إلى وحدة المرور التابع لها واستبداله بآخر وكذلك في حالة كسر زجاج السيارة، والملصق يحدد حركة المركبات وتصنيفها «سيارة، دراجة نارية، نقل، مقطورة»، ويُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيا، كما يحدد مدى أحقية المركبات فى السير فى المسار المخصص لها «الحارة المرورية»، مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

الملصق الإلكتروني يسهل التنقلات على المواطنين

وتابع أن الملصق الإلكتروني يهدف إلى التسهيل على جمهور المواطنين فى تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة «المرور على الطرق- الانتظار وغيرها» دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية «خصم- مخالفة- رسوم»، تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.

فوائد الملصق الإلكتروني

- يسام في التعرف على المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد، عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

ـ يمكن من خلاله التكامل مع باقي الأنظمة الأمنية الأخرى، والتعرف على المركبات المطلوبة أمنيا، والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.

- يسهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني، يضمن سرعة ضبطها.

- يساهم في ضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة، وتخزين صور المركبات المخالفة إلكترونيا بقاعدة بيانات مركزية.

- يمكن من خلاله التعرف على المركبات التي تم تركيب الملصق لها ولم تستخدمه، والإخطار بها لضبطها، تنفيذا لقانون المرور.

- يرتبط الملصق بقارئ إلكترونى ثابت ومتحرك لقراءة بيانات الشريحة.

- لا يجوز نزعه أو نقله من المكان المخصص له أو إتلافه.