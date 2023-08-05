محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/ 2023، بنسبة نجاح بلغت 84.9%، حيث تقدم للامتحان 33374 طالبا وطالبة، وحضر منهم 25828، ونجح منهم 21927 طالبا وطالبة.

اعتماد نتيجة الإعدادية المهنية

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية الرياضية، بنسبة نجاح بلغت 90%، والإعدادية المهنية بنسبة نجاح 100%.

اعتماد نتيجة الإعدادية للمكفوفين

كما اعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح بلغت 100%، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100%، بينما بلغت نسبة النجاح بالقسم الدولي 97.9%.