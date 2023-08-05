كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023 في محافظة الدقهلية، والتي اختتمت امتحاناتها يوم الخميس 27 يوليو الماضي، ونسب النجاح النهائية وفقا لـ نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023.

نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023 محافظة الدقهلية

أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية اعتماد محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023 بمحافظة الدقهلية 2023 ، مشيرا إلى أن نسبة النجاح بلغت 80% لتصبح نسبة النجاح بشكل عام في الشهادة الإعدادية 97.3٪.

وأوضح أنه تقدم لامتحانات الشهادة الاعدادية بشكل عام 123 ألف و812 طالبا وطالبة، ونجح منهم 120 ألف و542 طالبا وطالبة، وجاءت نتيجة امتحان الدور الثاني للإعدادية مكفوفين بنسبة 100٪ وإعدادية القسم المهني بنسبة 100٪.

وأضاف أن عدد الناجحين بعد اعتماد نتيجة الدور الثاني 51500 طالب وطالبة، ليصبح عدد الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية بالدقهلية عام 120542 طالبا وطالبة.

امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني بالدقهلية

كانت امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني بمحافظة الدقهلية بدأت يوم السبت 22 يوليو واستمرت حتي يوم الخميس 27 يوليو، وجري توزيعهم على نحو 95 لجنة في مختلف الإدارات التابعة لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية.