كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023 محافظة سوهاج، والإجراءات التي اتخذتها المحافظة لتيسير حصول الطلاب على النتيجة إلكترونيا ومن خلال المدارس التابعين لها.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

قال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الموعد المقترح لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023 في محافظة سوهاج سيكون خلال منتصف الأسبوع الجاري، عقب الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق إجابة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بسوهاج، ورصد الدرجات وإعداد الكشوف واعتماد النتيجة من محافظ الإقليم اللواء طارق الفقي.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس

أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن النتيجة يتم رفعها على موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وموقع محافظة سوهاج، لتيسير الحصول عليها إلكترونيا بالاسم ورقم الجلوس، ثم إرسال كشوف النتيجة إلى الإدارات التعليمية المختلفة عقب ظهورها بـ24 ساعة، ثم ترسل إلى المدارس ليتمكن الطلاب من الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023 محافظة سوهاج بالاسم فقط من المدرسة التابع لها الطالب.